"Это было смешно": "Божественная комедия" Сергея Образцова

Говорят, что Бог создал мир за семь дней и по итогам, глядя на творение рук своих, сказал: "Это хорошо". Сергей Образцов создавал "Божественную комедию" гораздо дольше. Но в конце создатель не сказал, что это хорошо, а рассмеялся.

Почему Екатерина Фурцева во время просмотра спектакля краснела от стыда? Зачем в процессе сотворения сценария "Божественной комедии" понадобилась помощь Никиты Богословского? И какой гениальный режиссерский ход придумал Образцов? Об этом – в программе "Это было смешно".