В рамках акции "Ночь музеев" для москвичей подготовили более 250 мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках культурной акции "Ночь в музее" для москвичей пройдет более 250 бесплатных мероприятий на 70 площадках. В этом году акция пройдет 15 мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Попасть на открытие выставок, посетить концерты, спектакли, мастер-классы, лекции и экскурсии смогут все желающие", – говорится в сообщении.
Мероприятия будут проходить в городских, федеральных и частных музеях, театрах, галереях и библиотеках. Тема акции этого года – "Музеи и будущее".
"На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация. Большую часть из них можно будет посетить с 18:00 до 00:00, однако некоторые площадки будут работать по своему расписанию. Полную программу московских площадок, а также ссылки на регистрацию для участия в мероприятиях можно найти на сайте акции museumsnight.moscow", – пояснили в столичном департаменте культуры.
Ранее сообщалось, что в этом году во время акции "Ночь музеев" Tele2 предоставит своим абонентам и их родственникам право приоритетного входа на выставки. Пройти на экспозиции без очереди можно будет вместе с двумя друзьями или родственниками, даже если они не являются клиентами Tele2. Это касается семи музеев, участвующих в акции.
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