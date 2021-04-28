Бесплатные кинопоказы фильмов о ВОВ пройдут в Музее Победы в майские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бесплатные кинопоказы картин о Великой Отечественной войне пройдут в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы в майские праздники. Об этом сообщил заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

По его словам, горожане смогут увидеть такие картины, как "Зоя" и "Весна на Одере". Кроме того, в этот же период в музее представят музыкальную программу для посетителей.

"У нас будет очень большое количество концертов, они будут проходить практически каждый день в период всех праздничных дней", – рассказал Янибеков.

Также 1 мая состоится джазовый концерт, а 7 мая выступит хор, заключил он.

Ранее сообщалось, что историко-образовательный квест для школьников "Подвиг народа" стартовал в Музее Победы.