До 70% месячной нормы осадков ожидается в Москве в начале мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 70% месячной нормы осадков прогнозируют синоптики в столице в первые пять дней мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"В первую пятидневку мая выльется сразу до 70% всей месячной нормы осадков", – уточнил специалист.
Тишковец подчеркнул, что в целом начало мая ожидается более прохладным и влажным, чем обычно. Однако уже во второй декаде месяца в столицу вернется нормальная погода, а в третьей декаде температура может превысить норму на 1–2 градуса, подчеркнул синоптик.
Ранее сообщалось, что в Москве с 1 по 3 мая ожидается пасмурная погода, которая иногда будет сменяться солнечной. За эти три дня в городе выпадет около 22 миллиметров осадков.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказывал, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.
Синоптики назвали даты возвращения тепла в столицу
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