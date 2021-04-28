Москвичам рассказали о пасмурных и дождливых днях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с 1 по 3 мая ожидается пасмурная погода, которая иногда будет сменяться солнечной. За эти три дня в городе выпадет около 22 миллиметров осадков, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В целом в Москве и области 1–2 мая будут вполне комфортные дни. Рано утром 1 мая могут быть осадки, а днем будет нормально. Свежая погода будет, в меру солнечные дни. Второго числа будет лучше, чем первого: 1 мая еще остатки циклона где-то будут, а 2 мая – вполне хороший день. 30 апреля и 3 мая – эти два дня будут пасмурные и дождливые", – заявил Цыганков.
В Подмосковье в те же дни ожидается более дождливая погода, чем в столице. Так, в области выпадет более половины месячной нормы осадков, пик дождей придется на 30 апреля и 1 мая, предупредил синоптик.
"В Московской области выпадет 28,5 миллиметра осадков за три дня. При норме в 51 миллиметр получается более 50% месячной нормы осадков. Основные осадки пройдут 30 апреля и в ночь на 1 мая. И следующий циклон пройдет уже третьего числа", – сказал синоптик.
По его словам, атмосферный фронт 3 мая окажется компактным, поэтому дожди пройдут лишь на некоторых территориях области.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.
Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла в первые дни майских праздников. По словам Вильфанда, нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды 1 мая.
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