Москвичам рассказали о приходе летнего тепла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в столице начнет стремительно повышаться с 6 мая.
По его словам, к этой дате будет сухо, а столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов. Также будет преобладать повышенный фон атмосферного давления.
"Это значит, что погода ожидается солнечной и без осадков. Воздушная часть парада, скорее всего, пройдет без помех", – сказал Тишковец газете "Известия".
В то же время синоптик отметил, что до конца апреля будет прохладно: плюс 1–4 градуса ночью и плюс 8–13 – днем. При этом 1 мая Центральную Россию накроет циклон.
"Температура сейчас на шесть-семь градусов ниже нормы. В наших климатических условиях в последней десятидневке апреля такое случается примерно раз в два года", – добавил он.
Метеоролог подчеркнул, что вся первая часть майских праздников будет холодной и ветреной. Ко всему прочему, 2–3 мая начнутся аномальные ливни.
Выпадет до 20 миллиметров осадков – половина месячной нормы. Ночью будет плюс 1–6 градусов, днем – плюс 9–14. "Погода явно не для шашлыка", – резюмировал Тишковец.
Роспотребнадзор ранее рекомендовал провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний и использовать маски, принимая гостей.
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