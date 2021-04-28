Москвичам рассказали о приходе летнего тепла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в столице начнет стремительно повышаться с 6 мая.

По его словам, к этой дате будет сухо, а столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов. Также будет преобладать повышенный фон атмосферного давления.

"Это значит, что погода ожидается солнечной и без осадков. Воздушная часть парада, скорее всего, пройдет без помех", – сказал Тишковец газете "Известия".

В то же время синоптик отметил, что до конца апреля будет прохладно: плюс 1–4 градуса ночью и плюс 8–13 – днем. При этом 1 мая Центральную Россию накроет циклон.

"Температура сейчас на шесть-семь градусов ниже нормы. В наших климатических условиях в последней десятидневке апреля такое случается примерно раз в два года", – добавил он.

Метеоролог подчеркнул, что вся первая часть майских праздников будет холодной и ветреной. Ко всему прочему, 2–3 мая начнутся аномальные ливни.

Выпадет до 20 миллиметров осадков – половина месячной нормы. Ночью будет плюс 1–6 градусов, днем – плюс 9–14. "Погода явно не для шашлыка", – резюмировал Тишковец.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний и использовать маски, принимая гостей.