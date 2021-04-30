Москвичи смогут без очереди пройти на выставки во время "Ночи музеев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году во время акции "Ночь музеев" Tele2 предоставит своим абонентам и их родственникам право приоритетного входа на выставки. Об этом рассказали в пресс-службе оператора мобильной связи.

Пройти на экспозиции без очереди можно будет вместе с двумя друзьями или родственниками, даже если они не являются клиентами Tele2. Это касается семи музеев, участвующих в акции, среди которых:



Государственный исторический музей;

Пушкинский музей;

Музей архитектуры имени Щусева;

Музей русского импрессионизма;

Музей космонавтики;

Дарвиновский музей;

Музей Булгакова.

"Наши клиенты находятся в активном поиске новых эмоций и впечатлений. <...> Мы решили компенсировать все лишения 2020 года и воссоздали прошлогодние культурные упущения в рамках четырнадцатой акции "Ночь музеев", – рассказал коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Жуковский.

Кроме того, в ночь с 15 на 16 мая две экспозиции Исторического музея будут открыты исключительно для абонентов Tele2. Это выставка графических работ Альбрехта Дюрера и выставка "Придворный костюм середины XIX – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа", экспонаты которой главный музей Санкт-Петербурга привез в Москву впервые за 15 лет.

Оператор запустит между участвующими в акции музеями бесплатные автобусы, а также будет угощать своих абонентов бесплатным кофе.

На днях Музей Победы анонсировал бесплатные кинопоказы в честь 9 Мая. Посетителям покажут фильмы о Великой Отечественной войне, в том числе "Зою" и "Весну на Одере".

