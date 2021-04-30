Москвичи смогут без очереди пройти на выставки во время "Ночи музеев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В этом году во время акции "Ночь музеев" Tele2 предоставит своим абонентам и их родственникам право приоритетного входа на выставки. Об этом рассказали в пресс-службе оператора мобильной связи.
Пройти на экспозиции без очереди можно будет вместе с двумя друзьями или родственниками, даже если они не являются клиентами Tele2. Это касается семи музеев, участвующих в акции, среди которых:
Кроме того, в ночь с 15 на 16 мая две экспозиции Исторического музея будут открыты исключительно для абонентов Tele2. Это выставка графических работ Альбрехта Дюрера и выставка "Придворный костюм середины XIX – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа", экспонаты которой главный музей Санкт-Петербурга привез в Москву впервые за 15 лет.
Оператор запустит между участвующими в акции музеями бесплатные автобусы, а также будет угощать своих абонентов бесплатным кофе.
На днях Музей Победы анонсировал бесплатные кинопоказы в честь 9 Мая. Посетителям покажут фильмы о Великой Отечественной войне, в том числе "Зою" и "Весну на Одере".
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