Manizha изменила слова конкурсной песни "Евровидения"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Певица Manizha, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", внесла изменения в текст конкурсной композиции Russian Woman. Об этом сообщает ТАСС.
"Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену", – заявила артистка.
Также сообщалось, что Manizha провела в Роттердаме первую репетицию.
Уточняется, что певица предстанет перед зрителем сначала в объемом платье, а затем в красном рабочем комбинезоне. На сцене также будут выступать четыре бэк-вокалиста.
Кроме того, номер предусматривает использование фонового экрана, на котором будут транслироваться подпевающие Manizha женщины. Среди них будут актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и другие.
Песенный конкурс, который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме. От России на конкурсе выступит певица Manizha (Манижа Сангин).
Матвиенко раскритиковала песню Manizha для "Евровидения"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: