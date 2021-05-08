Manizha изменила слова конкурсной песни "Евровидения"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Певица Manizha, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", внесла изменения в текст конкурсной композиции Russian Woman. Об этом сообщает ТАСС.

"Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену", – заявила артистка.

Также сообщалось, что Manizha провела в Роттердаме первую репетицию.

Уточняется, что певица предстанет перед зрителем сначала в объемом платье, а затем в красном рабочем комбинезоне. На сцене также будут выступать четыре бэк-вокалиста.

Кроме того, номер предусматривает использование фонового экрана, на котором будут транслироваться подпевающие Manizha женщины. Среди них будут актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и другие.

Песенный конкурс, который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме. От России на конкурсе выступит певица Manizha (Манижа Сангин).

