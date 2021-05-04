Лазарев усомнился в перспективах певицы Manizha на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Лазарев выразил мнение, что добиться высоких результатов на музыкальном конкурсе "Евровидение" певице Manizha будет сложно. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Исполнитель рассказал, что лично знает коллегу и назвал ее "классной и самобытной", но не слишком подходящей под формат конкурса.

"Во-первых, она поет на русском. Это серьезный барьер, который помешает многомиллионной европейской аудитории понять, что же она хотела сказать. Баллы определенно будут ниже", – рассказал Лазарев в шоу на YouTube-канале "Fametime TV".

Еще одним аргументом певца стала тема заявленной песни. По его словам, зрители будут сравнивать российскую исполнительницу с участницей от Мальты, ведь их темы совпадают.

По мнению Лазарева, в 2021 году отбор на конкурс был слабым: принимали участие всего трое конкурсантов, тогда как можно было организовать красочное шоу с большим числом разных участников.

Песенный конкурс, который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме. От России на конкурсе выступит певица Manizha (Манижа Сангин).

