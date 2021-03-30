Россия выступит в первом полуфинале "Евровидения" 18 мая

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Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", будет выступать в первом полуфинале 18 мая. Об этом говорится на официальном сайте музыкального конкурса.

"Порядок проведения двух полуфинальных шоу был определен продюсерами принимающего вещателя и утвержден Мартином Остердалем, исполнительным директором "Евровидения", – заявили организаторы.

Планируется, что Manizha выйдет на сцену под номером три. Вместе с ней в первом полуфинале примут участие представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии и других стран.

Второй полуфинал пройдет 20 мая. Финал состоится 22 мая, туда пройдут по 10 участников каждого полуфинала.

Ранее сообщалось, что Белоруссию отстранили от участия в "Евровидении" в 2021 году. Новая заявка также была изучена на критерии соответствия, однако снова выявились нарушения.