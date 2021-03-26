Белоруссию отстранили от участия в "Евровидении" в 2021 году

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Белоруссия не примет участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2021". Представленная страной песня не соответствует правилам, заявили организаторы шоу.

Новая песня группы "Галасы ЗМеста", ставшая второй для страны, вновь не соответствует правилам конкурса.

По информации Европейского вещательного союза, ранее телекомпании, отвечающей за участие Белоруссии в конкурсе, направили уведомление с просьбой внести поправки. Новая заявка также была изучена на критерии соответствия, однако снова выявились нарушения.

В связи с тем, что Белтелерадиокомпания не смогла подать заявку в установленные сроки, Белоруссию лишили права участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение".

Ранее глава Минкульта РФ заявила, что "Евровидение" не имеет отношения к культуре.