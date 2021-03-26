Белоруссия выбрала новую песню для "Евровидения"

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Белоруссия представит на "Евровидении" новую песню. В ближайшее время композиция будет отправлена в Европейский вещательный союз (ЕВС), рассказал председатель белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания", член ЕВС и организатор проекта национального конкурсного отбора Иван Эйсмонт.

Он отметил, что представитель республики на конкурсе – группа "Галасы 3Места" – предложила на замену две песни.

"Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС", – цитирует РИА Новости Эйсмонта.

При этом он не стал раскрывать название композиции и другие подробности. По его словам, публика услышит песню на следующей неделе.

Ранее организаторы "Евровидения" заявили, что песня, выдвинутая Белоруссией, не может быть представлена на конкурсе 2021 года в ее нынешнем виде. Сообщалось, что группа "Галасы ЗМеста" выступает с песнями против протестов и оппозиции республики. Как и другие работы музыкального коллектива, песня "Я научу тебя", выбранная для конкурса, носит тот же характер.

