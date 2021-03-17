Manizha выпустила "расследование" в ответ на критику в Сети

Видео: YouTube/M A N I Z H A

Певица Manizha, которая представит Россию на "Евровидении", выпустила на YouTube шуточное "расследование" в ответ на критику пользователей Сети из-за участия в конкурсе.

В ролике под названием "Может ли это представлять Россию на Евровидении?" артистка иронично обыграла споры пользователей соцсетей о том, кем она является на самом деле. По сюжету Manizha, исполняющая роль телеведущей, берет комментарий у "эксперта в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамина Александровича" для того, чтобы раскрыть секрет певицы.

"Лабораторные исследования костей показали, что Manizha не просто нерусская. Она вообще не человек. Манижа – это соль", – рассказывает "ученый".

Конкурс "Евровидение", который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая. Местом для "Евровидения-2021" выбрали арену Ahoy в нидерландском Роттердаме. Выступать будут представители 41 страны.

Среди претендентов на участие в конкурсе от России были #2Маши и Therr Maitz. Однако зрители отдали большинство голосов за исполнительницу Manizha, чей музыкальный номер вызвал неоднозначную реакцию в Сети.