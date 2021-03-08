Названы исполнители, претендующие на участие в "Евровидении" от РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Исполнители Манижа, #2Маши и Therr Maitz претендуют на участие в конкурсе "Евровидение-2021" от России. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

Вечером 8 марта проходит праздничное шоу, на котором планируется определить представителя РФ на музыкальном конкурсе в 2021 году.

В этом году "Евровидение" состоится 18-22 мая на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Выступать будут представители 41 страны. По словам организаторов, конкурс будет в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят.

В настоящий момент неизвестно, смогут ли присутствовать на шоу зрители.

В 2020 году "Евровидение" отменили. Россию на нем должна была представлять группа Little Big.