Моргенштерн заявил, что готов представить Россию на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) готов представить Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом артист заявил в своем Instagram.
Данное сообщение он выложил в Stories вечером 19 января.
"Я готов ехать на "Евровидение", – написал рэпер.
СМИ сообщали, что артиста на конкурс пригласил продюсер Иосиф Пригожин, сославшись на неактуальность группы Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" в прошлом году. Из-за пандемии мероприятие не состоялось.
Ранее организаторы музыкального конкурса "Евровидение" назвали правила проведения мероприятия в 2021 году. Одно из нововведений – артистам разрешат заранее записать свои живые выступления.
Клип Little Big побил рекорд по количеству просмотров за всю историю "Евровидения"