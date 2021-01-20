Моргенштерн заявил, что готов представить Россию на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) готов представить Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом артист заявил в своем Instagram.

Данное сообщение он выложил в Stories вечером 19 января.

"Я готов ехать на "Евровидение", – написал рэпер.

СМИ сообщали, что артиста на конкурс пригласил продюсер Иосиф Пригожин, сославшись на неактуальность группы Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" в прошлом году. Из-за пандемии мероприятие не состоялось.

Ранее организаторы музыкального конкурса "Евровидение" назвали правила проведения мероприятия в 2021 году. Одно из нововведений – артистам разрешат заранее записать свои живые выступления.