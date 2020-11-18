Названы правила проведения "Евровидения-2021"

Фото: ТАСС/Zuma
Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" назвали правила проведения мероприятия в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
Одно из нововведений – артистам разрешат заранее записать свои живые выступления.
"Вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте", – рассказали организаторы.
Записи необходимо предоставить до начала конкурса. Важное условие заключается в том, что видео нельзя публиковать нигде до даты проведения конкурса, которая назначена на май 2021 года.
Кроме того, на запись отводится только три дубля, причем контролировать процесс по прямому соединению будут исполнительный руководитель "Евровидения", независимый наблюдатель за голосованием и представитель вещателя-организатора. Решать, какую из трех записей отправить, будет глава национальной делегации.
В октябре стало известно, что участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021" подтвердила 41 страна. Точный формат проведения смотра еще не утвержден, организаторы рассматривают четыре варианта. Возможны, среди прочего, онлайн-выступления представителей отдельных государств.
В 2020 году Россию на "Евровидении" должна была представлять группа Little Big. Однако мероприятие отменили в связи с угрозой распространения коронавируса. Впоследствии его провели в онлайн-формате, при котором отсутствовал соревновательный момент.
Клип Little Big побил рекорд по количеству просмотров за всю историю "Евровидения"
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