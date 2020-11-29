Стали известны результаты "Детского Евровидения-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Французская певица Валентина одержала победу на "Детском Евровидении-2020". Она исполнила песню J'imagine ("Я представляю себе").
Второе место заняла казахстанская певица Каракат Башанова, спевшая композицию Forever. Третья позиция осталась за исполнительницей из Испании Солеа с песней Palante.
Российская певица София Феськова заняла 10-е место, набрав 88 баллов. Она исполнила песню "Мой новый день". В пресс-службе Академии Игоря Крутого сообщили, что Феськова не расстроена результатом. Она отметила, что для нее это был самый особенный день в жизни.
"Конечно, я расстроилась, ведь моя цель была занять первое место. Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается, у меня впереди еще много побед", – сказала Феськова.
Она поблагодарила тех, кто поддержал ее во время "Детского Евровидения".
Ранее стали известны подробности основного конкурса Евровидения-2021. Сообщалось, что в нем примут участие 41 страна. В настоящий момент планируется провести три шоу для аудитории около 180 миллионов человек.
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