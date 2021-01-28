Киркоров представит Молдавию на "Евровидении-2021"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что поедет на "Евровидение-2021" от Молдавии.

Он отправится на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко. "Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы", – написал артист в Instagram.

По его словам, вместе с международной командой он готовит "очень сладкую премьеру". "Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", – добавил Киркоров.

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) ранее заявил о готовности представить Россию на "Евровидении".

До этого организаторы "Евровидения" назвали правила проведения мероприятия в 2021 году. Согласно одному из нововведений, артистам разрешат заранее записать свои живые выступления.