Manizha объяснила смысл песни для "Евровидения"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Manizha объяснила смысл песни Russian Woman, с которой она будет выступать на "Евровидении-2021".

По словам исполнительницы, песня рассказывает о трансформации самоощущения женщины, которая происходила с ней в течение нескольких столетий.

"[Женщина в России] прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя", – цитирует ТАСС артистку.

Певица отметила, что песню написала еще 8 марта прошлого года, однако исполнить ее решилась только сейчас. Manizha подчеркнула, что намерена показать на музыкальном конкурсе щедрость и открытость России.

Конкурс "Евровидение", который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая. Местом для "Евровидения-2021" выбрали арену Ahoy в нидерландском Роттердаме. Выступать будут представители 41 страны.

Среди претендентов на участие в конкурсе от России были #2Маши и Therr Maitz. Однако зрители отдали большинство голосов за исполнительницу Manizha.