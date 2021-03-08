Группа Little Big не примет участие в отборе на "Евровидение-2021"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Группа Little Big, которая была выбрана Первым каналом представлять РФ на конкурсе "Евровидение" в 2020 году, не поучаствует в отборе 2021 года. Об этом заявил лидер музыкального коллектива Илья Прусикин.
"Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года", – сообщил Прусикин. Он добавил, что новую песню музыкантов сравнивали бы с Uno, а не участниками конкурса.
"А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир", – обратил внимание певец.
В прошлом году коллектив Little Big должен был отправиться на "Евровидение" и представить РФ на музыкальном конкурсе. Однако мероприятие отменили из-за ситуации с COVID-19.
Известно, что Манижа, #2Маши и Therr Maitz претендуют на участие в конкурсе "Евровидение-2021" от России. В настоящий момент неизвестно, смогут ли присутствовать на шоу зрители.
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