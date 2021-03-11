Организаторы "Евровидения" отказались принимать песню от Белоруссии

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Организаторы ежегодного песенного конкурса "Евровидение" заявили, что песня, выдвинутая Белоруссией, не может быть представлена на конкурсе 2021 года в ее нынешнем виде. Об этом представители конкурса написали в Twitter.
"Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса", – говорится в сообщении.
Там отметили, что уже связались с телекомпанией БТРК, которая отвечает за участие Белоруссии в соревновании. Организаторы предложили представить новую песню или изменить ту, что уже есть. В противном случае Белоруссия будет дисквалифицирована.
От Белоруссии на "Евровидение-2021" поедет сатирическая группа "Галасы ЗМеста", выступающая с песнями против протестов и оппозиции республики. Как и другие работы музыкального коллектива, песня "Я научу тебя", выбранная для конкурса, носит тот же характер.
Ранее стало известно, кто представит Россию на "Евровидении" этого года. Исполнительница Manizha поедет на музыкальный конкурс с композицией Russian woman, рассказывающей о трансформации самоощущения женщин, которая происходила с ними в течение нескольких столетий.
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