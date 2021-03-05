Армения отказалась от участия в "Евровидении-2021"

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Армения решила не участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" на фоне ситуации в республике, сообщает RT.

Общественное телевидение страны объявило, что причиной такого решения стали произошедшие в Армении события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что артиста и песню, которые будут представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в этом году, выберут по итогам национального зрительского голосования 8 марта.

Как пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, руководство выбирало между двумя способами выбора участника конкурса – самостоятельным утверждением и отбором, где артиста выбирают зрители или жюри.

"Евровидение-2021" пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Участие в музыкальном конкурсе подтвердила 41 страна. В 2020 году Россию на "Евровидении" должна была представлять группа Little Big. Однако мероприятие отменили в связи с угрозой распространения коронавируса. Его участники в этом году должны будут представить на конкурсе новые песни, несмотря на отмену шоу в прошлом году.

Организаторы "Евровидения" назвали правила проведения мероприятия в 2021 году. Одно из нововведений – артистам разрешат заранее записать свои живые выступления. Записи необходимо предоставить до начала конкурса. Важное условие заключается в том, что видео нельзя публиковать нигде до даты проведения конкурса.