Зрители выберут участника "Евровидения" от России 8 марта

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Артиста и песню, которые будут представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в этом году, выберут по итогам национального зрительского голосования 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", – говорится в сообщении.
Как пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, руководство выбирало между двумя способами выбора участника конкурса – самостоятельным утверждением и отбором, где артиста выбирают зрители или жюри.
"В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям "Евровидения", – пояснил Аксюта.
"Евровидение-2021" пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Участие в музыкальном конкурсе подтвердила 41 страна. В 2020 году Россию на "Евровидении" должна была представлять группа Little Big. Однако мероприятие отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее организаторы "Евровидения" назвали правила проведения мероприятия в 2021 году. Одно из нововведений – артистам разрешат заранее записать свои живые выступления. Записи необходимо предоставить до начала конкурса. Важное условие заключается в том, что видео нельзя публиковать нигде до даты проведения конкурса.
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