Manizha представит РФ на "Евровидении-2021" с песней Russian woman

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Исполнительница Manizha представит РФ на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Артистка поедет на музыкальный конкурс с композицией Russian woman, сообщили в эфире Первого канала.

До этого пресс-служба телеканала заявила, что представитель России на "Евровидении" определится по итогам национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу.

Конкурс "Евровидение", который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18-22 мая. Местом для "Евровидения-2021" выбрали арену Ahoy в нидерландском Роттердаме. Выступать будут представители 41 страны.

Как уточнили организаторы, мероприятие будет и в офлайн-формате. Планируется сократить составы делегаций и количество журналистов.

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