Manizha представит РФ на "Евровидении-2021" с песней Russian woman

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Исполнительница Manizha представит РФ на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Артистка поедет на музыкальный конкурс с композицией Russian woman, сообщили в эфире Первого канала.
До этого пресс-служба телеканала заявила, что представитель России на "Евровидении" определится по итогам национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу.
Конкурс "Евровидение", который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18-22 мая. Местом для "Евровидения-2021" выбрали арену Ahoy в нидерландском Роттердаме. Выступать будут представители 41 страны.
Как уточнили организаторы, мероприятие будет и в офлайн-формате. Планируется сократить составы делегаций и количество журналистов.
Ранее Филипп Киркоров презентовал в Москве клип Натальи Гордиенко "SUGAR". В числе гостей были Дима Билан, Ани Лорак, Григорий Лепс, Игорь Крутой и другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: