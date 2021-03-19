Клип Manizha стал вторым по популярности среди участников "Евровидения-2021"

Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest

Клип на песню Russian Women певицы Manizha стал вторым по популярности на официальном YouTube-канале "Евровидения". Композиция, с которой она представит Россию на конкурсе, набрала больше 4,5 миллиона просмотров, свидетельствуют данные видеохостинга.

Видео Manizha опережает лишь клип группы Hurricane, которая представит Сербию с песней Loco Loco – у него 4,7 миллиона просмотров.

Клип на песню Sugar представительницы Молдавии Натальи Гордиенко, продюсером которой является Филипп Киркоров, набрал более 1 миллиона просмотров.

Ранее в СК РФ поступило обращение с просьбой проверить текст песни Russian Woman певицы Manizha.

Позже стало известно, что в песне и сценическом образе артистки не нашли нарушений.