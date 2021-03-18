СК РФ получил обращение с просьбой проверить песню певицы Manizha

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В СК РФ поступило обращение с просьбой проверить текст песни Russian Woman певицы Manizha. Об этом сообщает РИА Новости.

Песня российской певицы из Таджикистана победила на национальном отборе на "Евровидение-2021". Она мгновенно вызвала резонанс в соцсетях – слушатели разделились на тех, кто поддерживает исполнительницу, и на тех, кто считает, что своей песней она пропагандирует антироссийские ценности и оскорбляет образ русской женщины.

В ведомстве отметили, что поступившее от общественников обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке.

Ранее Manizha выпустила шуточное "расследование" в ответ на критику в Сети. В ролике под названием "Может ли это представлять Россию на "Евровидении?" артистка иронично обыграла споры пользователей соцсетей о том, кем она является на самом деле.