Глава Минкульта РФ заявила, что "Евровидение" не имеет отношения к культуре

Фото: EPA/SANDER KONING/ТАСС
Международный песенный конкурс "Евровидение" не имеет отношения к культуре. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
По ее словам, министерство не должно вмешиваться в ход соревнования.
"Я вообще не считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться нас и тем более профильный комитет, который занимается культурой. Он вообще к культуре никакого отношения не имеет изначально и не имел никогда", – цитирует Любимову ТАСС.
Она рассказала, что не следила за отбором представителя от РФ на музыкальный конкурс.
"Я дома бываю очень поздно и не могу даже с уверенностью сказать, что знаю результаты "Евровидения", – уточнила министр культуры.
Напомним, конкурс планируют провести 18–22 мая. Местом для "Евровидения-2021" выбрали арену Ahoy в нидерландском Роттердаме. Выступать будут представители 41 страны. Россию представит певица Manizha.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: