Глава Минкульта РФ заявила, что "Евровидение" не имеет отношения к культуре

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Международный песенный конкурс "Евровидение" не имеет отношения к культуре. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, министерство не должно вмешиваться в ход соревнования.

"Я вообще не считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться нас и тем более профильный комитет, который занимается культурой. Он вообще к культуре никакого отношения не имеет изначально и не имел никогда", – цитирует Любимову ТАСС.

Она рассказала, что не следила за отбором представителя от РФ на музыкальный конкурс.

"Я дома бываю очень поздно и не могу даже с уверенностью сказать, что знаю результаты "Евровидения", – уточнила министр культуры.



Напомним, конкурс планируют провести 18–22 мая. Местом для "Евровидения-2021" выбрали арену Ahoy в нидерландском Роттердаме. Выступать будут представители 41 страны. Россию представит певица Manizha.

