"Евровидение-2021" пройдет при ограниченном числе зрителей

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Правительство Нидерландов подтвердило, что конкурс песни "Евровидение" в Роттердаме пройдет со зрителями, но в ограниченном количестве. Об этом сообщается на официальном сайте песенного состязания.

На арену будет допущено не более 3 500 зрителей, что составляет примерно 20% вместительности арены Rotterdam Ahoy. Билеты доступны только тем, кто купил их в прошлом году.

Согласно анонсированным правилам, все члены аудитории будут придерживаться строгих протоколов по охране здоровья и безопасности, установленных правительством Нидерландов.

"Мы рады, что голландские власти позволили нам принять аудиторию в Роттердаме", – заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Эстердал.

Песенный конкурс, который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме. От России на "Евровидении" выступит певица Manizha (Манижа Сангин).

