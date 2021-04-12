Manizha объяснила смысл своей песни для "Евровидения"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Певица Manizha (Манижа Сангин) объяснила смысл песни Russian Woman ("Русская женщина"), с которой она выступит на музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом певица рассказала изданию The Guardian.

Manizha пояснила, что саркастичная лирика песни вдохновлена опытом общения с людьми, которые советуют ей похудеть или часто спрашивают, почему у нее до сих пор нет детей.

"Мы знаем, что подобные слова могу травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери", – отметила артистка.

Также она отметила, что в тексте есть намеки и на более глубокие переживания.

Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее потребовала запретить Manizha петь под флагом РФ, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню "бредом".

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его не устраивает текст композиции Russian Woman ("Русская женщина").

"Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.