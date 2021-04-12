Manizha объяснила смысл своей песни для "Евровидения"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Певица Manizha (Манижа Сангин) объяснила смысл песни Russian Woman ("Русская женщина"), с которой она выступит на музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом певица рассказала изданию The Guardian.
Manizha пояснила, что саркастичная лирика песни вдохновлена опытом общения с людьми, которые советуют ей похудеть или часто спрашивают, почему у нее до сих пор нет детей.
"Мы знаем, что подобные слова могу травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери", – отметила артистка.
Также она отметила, что в тексте есть намеки и на более глубокие переживания.
Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее потребовала запретить Manizha петь под флагом РФ, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню "бредом".
В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его не устраивает текст композиции Russian Woman ("Русская женщина").
"Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.
Следователи рассказали, есть ли нарушения в тексте песни Manizha
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