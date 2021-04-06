Жириновский рассказал, что ему не нравится в песне Manizha

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его критика в адрес певицы Manizha не связана с национальностью артистки.
В песне Russian Woman ("Русская женщина"), которую Manizha представит на "Евровидении", политика не устраивает исключительно текст.
В своем Telegram-канале Жириновский процитировал несколько строчек из композиции, а затем отметил, что "такие оценки русской женщины действительно не подходят, чтобы представлять нашу страну на зарубежном фестивале".
В частности, он указал на слова: "Сын без отца, дочь без отца. Но сломанной семье не сломать меня" и "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот, похудеть бы".
Лидер ЛДПР выразил мнение, что "в песне не должно быть фраз, которые унижали бы достоинство русского человека".
Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее потребовала запретить Manizha петь под флагом РФ, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню "бердом".
"Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.
Следователи рассказали, есть ли нарушения в тексте песни Manizha
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