Юрист оценил вероятность наказания Манижи за песню для "Евровидения"

Следственный комитет РФ попросили проверить песню певицы Манижи Russian Woman на предмет "противоправных высказываний". В ведомстве уже подтвердили факт обращения. В мае с этой композицией исполнительница должна выступить на конкурсе "Евровидение". Разбираемся, в чем суть претензий к творчеству Манижи и грозит ли ей наказание.



"Не в современной российской традиции"?

С просьбой проверить песню Russian Woman к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину обратилась редакция издания "Ветеранские вести". Текст открытого письма опубликован на их официальном сайте.

По мнению авторов жалобы, сценический номер Манижи оскорбляет достоинство русских женщин и подпадает под действие статьи 282 Уголовного кодекса РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В самой редакции была организована специальная комиссия, в которую вошли доктор юридических наук Игорь Понкин и член-корреспондент Российской академии образования Виктор Слободчиков. Последний в разговоре с "360" заявил, что в песне от России "безобразные стихи" и охарактеризовал ее как "полурэповский формат дурного толка".

Не понравился авторам жалобы и костюм певицы во время выступления на национальном отборе к "Евровидению". На красном комбинезоне исполнительницы была надпись: "Рашн WУМАН".





Виктор Слободчиков член-корреспондент Российской академии образования Само оскорбительное словосочетание Russian Woman. Было бы написано грамотно – это одно. А это русская транскрипция. А она воспринимается не как произношение, а как кличка.

Среди прочего члену комиссии не понравилась музыка, так как она "даже не в современной российской традиции". Не оценил Слободчиков и танец Манижи, так как ее "фигура к русской женщине имеет мало отношения".

Представитель певицы Майя Серикова в разговоре с ФАН так отреагировала на ситуацию.





Майя Серикова пресс-секретарь певицы Манижи Мы не можем понять, что там такого нашли, поэтому даже не знаем, что комментировать. Мы не будем обращать на это внимание и продолжаем готовиться к конкурсу.

Вместе с тем СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что нарушений закона в сценическом образе и песне Russian Woman нет. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.



В песне Манижи, которая поедет на "Евровидение" от России, не нашли нарушений

"Если в обращении содержатся признаки преступления, тогда оно может быть направлено в следственный орган и его руководитель вправе инициировать проведение процессуальной проверки. Но в данной ситуации вряд ли такое развитие событий возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности", – сообщил источник.

Пресс-секретарь Манижи в сториз на своей странице в Instagram опубликовала скриншот новости со своей подписью: "Правда и разум побеждают!"

Песня Russian Woman получила право прозвучать на "Евровидении" в этом году по результатам всенародного российского голосования в эфире Первого канала. За нее проголосовали 39,7% телезрителей. Соперники Манижи – дуэт #2Маши и Therr Maitz – набрали 35,7% и 24,6% голосов соответственно. Клип на песню Russian Woman уже стал вторым по популярности среди всех участников будущего "Евровидения".

По словам исполнительницы, песня повествует о трансформации самоощущения женщины. Она отметила, что русская женщина "прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос". Манижа добавила, что никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя.

Выбор песни вызвал широкий общественный резонанс, а на исполнительницу в соцсетях обрушилась волна критики. Пользователи неоднократно обращали внимание на то, что певица является уроженкой Таджикистана. В ответ на это Манижа выпустила шуточное "расследование" о себе, в котором "ученый" разбирается в происхождении певицы.

"Лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто нерусская. Она вообще не человек. Манижа – это соль", – заявляет "ученый".

Сам конкурс "Евровидение" должен пройти в Роттердаме с 18 по 22 мая.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Наказание последует?

Доцент кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ, член Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС) Елена Кара-Мурза в разговоре с Москвой 24 отметила, что в песне Манижи прослеживается острый социальный подтекст.

"Изначально выбор этого текста для "Евровидения" можно даже назвать парадоксальным. Выбрана социально острая песня. "Евровидение" – это все-таки лирика. А в данном случае зрители послали песню яркого социального содержания в исполнении автора, который известен как социальный деятель с социально заостренным творчеством, в том числе вокруг судьбы женщин", – комментирует эксперт.

Лингвист отметила, что песня Манижи указывает на современные проблемы женщин в стране, в частности строчка: "Тебе уже 30, алло, где же дети?" При этом в тексте прослеживается социальная поэзия, в которой даются позитивные характеристики русской женщины, например строчка: "Каждая русская женщина обязана знать: ты достаточно сильна, чтобы проломить любую стену".

"Эта формулировка очень оптимистична. Но она оптимистична в очень сложных предлагаемых условиях. Значит, женщина находится в таких обстоятельствах, что приходится "ломать стены", – отметила собеседница Москвы 24.





Елена Кара-Мурза доцент кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ В тексте я вижу очень уважительное содержание по отношению к русской женщине. Критику в адрес русского народа в песне не усматриваю вообще.

Юрист Василий Воробьев после просмотра номера Манижи и текста песни рассказал Москве 24, что никаких нарушений закона, по его мнению, в нем нет.

"Каких-либо оскорбительных выкриков или уничижительных вещей в ее выступлении нет. Нет никаких признаков распространения национальной вражды, доминирования одной национальности над другой. То есть в принципе этот ролик достаточно нейтрален", – считает Воробьев.

В тексте обращения на сайте "Ветеранских вестей" есть только оценочные суждения без конкретных фактов, продолжает юрист. Выводы экспертов в данной ситуации не могут быть использованы как доказательство в суде. Если дело дойдет до реальных разбирательств, будет назначена другая экспертиза, отметил эксперт.





Василий Воробьев юрист Честно говоря, я даже не могу подобрать статью, какое нарушение можно было бы к этому приплести. С большой натяжкой здесь за что-то можно привлечь. К уголовной ответственности точно некого привлекать, тут нет преступления.

Единственной из возможных зацепок может быть попытка Манижи во время выступления сымитировать кавказский акцент, полагает Воробьев. Однако в этом отрывке нет никаких оскорбительных фраз и жестов. По мнению юриста, в данной ситуации с высокой долей вероятности будет отказ в возбуждении дела.