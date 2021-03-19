В новом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" поборются звезда шансона и итальянский певец

Фото: пресс-служба телеканала "Россия"

Героями нового выпуска вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" станет победитель одноименного итальянского шоу Грег Рега. Новый выпуск шоу выйдет в эфир телеканала "Россия" 21 марта в 17:45.

Талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри под предводительством Сергея Лазарева. В этот раз к сотне присоединится Ирина Дубцова.

"Я уверена, что именно такие конкурсы могут стать отличной стартовой площадкой для исполнителя. Я сама однажды пришла на телевизионный проект просто в толпе, я выиграла, и теперь вся страна поет мои песни уже 17 лет подряд", – отметила певица.

Восемь новых участников будут покорять самую непростую вершину в своей жизни – стену жюри, на которой собрались эксперты с абсолютно разными музыкальными вкусами, представители всех возможных музыкальных жанров, певцы, преподаватели, авторы, композиторы, обладатели престижных музыкальных премий.

Среди конкурсантов звезда шансона Наталья Райская. Она собирается поразить жюри не только вокальными данными, но и внешностью. Яркая 60-летняя вокалистка до последнего скрывала свой возраст.

Свои вокальные силы на шоу попробует и Маргарита Багдасарян. Певица заинтриговала судей заявлением, что среди сотни находится ее бывший молодой человек.

"Я пришла сюда классно выступить, чтобы мой бывший понял, кого он потерял", – заявила артистка. Кому именно из сотни будет посвящено ее выступление, зрители смогут узнать в это воскресенье, 21 марта, в 17:45 на телеканале "Россия".