Группа BTS попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Южнокорейскую кей-поп-группу BTS включили в Книгу рекордов Гиннесса с клипом на песню Dynamite. Премьера видео состоялась в прошлом году, время потребовалось на подтверждение достижения, сообщает "Газета.ру".

Вышел данный видеоклип на YouTube в августе. "Это самый плохо скрываемый секрет в истории. BTS установили рекорд по количеству одновременных просмотров клипа среди премьер на YouTube", – заявили в пресс-службе Книги рекордов в Twitter.

В момент премьеры клип смотрели одновременно свыше трех миллионов зрителей. Несмотря на то что клип представили еще летом, представители Книги рекордов Гиннесса дожидались официального подтверждения со стороны YouTube о точном количестве просмотров. Сам ролик с момента выхода набрал свыше 930 миллионов просмотров.

Музыкальный коллектив BTS был основан в 2013 году. В состав входит семь музыкантов: RM, Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви, а также Чонгук.

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