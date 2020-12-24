"Бесконечный" клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: стоп-кадр видео youtube.com/twenty one pilots

Американская группа Twenty One Pilots записала самый длинный видеоролик в истории музыкальной индустрии, сообщается на странице музыкантов в Twitter.

Хронометраж клипа на композицию Level of concern составил 4 264 часа, что приблизительно равно 178 дням. По первоначальной задумке музыкантов, клип должен был длиться "бесконечно", представляя собой интерактивную трансляцию, к которой через каждые 3 минуты 40 секунд после модерации добавлялся новый видеофрагмент, присланный фанатами группы.

Однако 16 декабря, спустя 178 дней после начала трансляции, ударник группы Джош Дан случайно остановил клип.

"После того как Джош случайно отключил бесконечный клип на Level of concern, Гиннесс проверил статистику и официально объявил его самым длинным роликом в истории. Поздравляю, вы сделали это", – написали музыканты.

Предыдущий рекорд по длительности клипа принадлежал американскому рэперу Фарреллу Уильямсу, чей ролик к песне Happy длится ровно 24 часа.

Ранее Гиннесс признал британца Роберта Уэйтона старейшим мужчиной на Земле. Мужчине, занесенному в Книгу рекордов, летом исполнилось 112 лет. Титул самого пожилого мужчины на планете перешел к Уэйтону после смерти в конце февраля Ватанабэ Титэцу из Японии. Ему было 112 лет и 355 дней.