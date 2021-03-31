Матвиенко раскритиковала песню Manizha для "Евровидения"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко удивилась содержанию песни Manizha, представляющей Россию на "Евровидении-2021", сообщает "Дни.ру".
Матвиенко предложила сенаторам самим ознакомиться с содержанием песни.
"Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это", – сказала Матвиенко, заявив о необходимости запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на конкурс.
В свою очередь, в пресс-службе вещателя сообщили, что песня для конкурса была выбрана путем зрительского голосования.
"За ходом голосования наблюдала компания Ernst & Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании", – рассказали в пресс-службе.
Тему содержания песни на пленарном заседании подняла сенатор Елена Афанасьева. По ее словам, многих россиян удивил выбор исполнительницы от России. Она считает, что в песне нет смысла. Сенатор предложила пригласить организаторов конкурса по выбору исполнителя на "Евровидение" в Совет Федерации, когда в палате проводятся Дни регионов и выступают народные коллективы из этих субъектов РФ.
Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", будет выступать в первом полуфинале 18 мая. Планируется, что она выйдет на сцену под номером три. Вместе с ней в первом полуфинале примут участие представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии и других стран.
Второй полуфинал пройдет 20 мая. Финал состоится 22 мая, туда пройдут по 10 участников каждого полуфинала.
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