Звезды советского экрана

По будням

Цикл программ, в котором рассказывается о жизни и творчестве звезд советского кино, всенародно любимых фильмах и интересных подробностях отечественного кинопроизводства. Расцвет советского кино – это 50-е–80-е годы прошлого века. Это счастливое тридцатилетие кинематографа. Программа позволяет зрителю вспомнить, как было тогда, окунуться в то время и в те фильмы.