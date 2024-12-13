Звезды советского экрана
По будням
Цикл программ, в котором рассказывается о жизни и творчестве звезд советского кино, всенародно любимых фильмах и интересных подробностях отечественного кинопроизводства. Расцвет советского кино – это 50-е–80-е годы прошлого века. Это счастливое тридцатилетие кинематографа. Программа позволяет зрителю вспомнить, как было тогда, окунуться в то время и в те фильмы.
Выпуски программы
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"Звезды советского экрана": фильмы режиссера Александра Прошкина
13 декабря 2024, 08:15
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"Звезды советского экрана": музыка из фильма "Служебный роман"
12 декабря 2024, 08:15
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"Звезды советского экрана": Алина Покровская
11 декабря 2024, 08:15
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"Звезды советского экрана": Наталья Хорохорина
09 декабря 2024, 08:15
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"Звезды советского экрана": Алла Сурикова
06 декабря 2024, 10:45
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"Звезды советского экрана": Юрий Каюров
05 декабря 2024, 08:10
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"Звезды советского экрана": Светлана Дружинина
04 декабря 2024, 08:10
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"Звезды советского экрана": "Интервенция"
03 декабря 2024, 08:10
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"Звезды советского экрана": "Ты – мне, я – тебе"
02 декабря 2024, 08:15
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"Звезды советского экрана": лучшие роли Андрея Файта
14 ноября 2024, 17:05
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"Звезды советского экрана": лучшие фильмы по сценариям Геннадия Шпаликова
12 ноября 2024, 17:15
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"Звезды советского экрана": лучшие фильмы режиссера Вениамина Дормана
11 ноября 2024, 17:00
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"Звезды советского экрана": Роман Филиппов
08 ноября 2024, 08:00
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"Звезды советского экрана": "Время желаний"
07 ноября 2024, 08:00
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"Звезды советского экрана": лучшие роли Ирины Муравьевой
06 ноября 2024, 12:45
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"Звезды советского экрана": советские актеры – секс-символы 40-х
05 ноября 2024, 13:00
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"Звезды советского экрана": "Мир входящему"
02 ноября 2024, 15:40
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"Звезды советского экрана": лучшие роли Натальи Селезневой
01 ноября 2024, 07:15
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"Звезды советского экрана": "Одинокая женщина желает познакомиться"
15 октября 2024, 15:35
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"Звезды советского экрана": Андрей Болтнев
14 октября 2024, 16:00
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"Звезды советского экрана": "Солярис"
11 октября 2024, 14:20
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"Звезды советского экрана": Владимир Шевельков
10 октября 2024, 08:50
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"Звезды советского экрана": Владимир Андреев
09 октября 2024, 14:15
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"Звезды советского экрана": "Не бойся, я с тобой!"
08 октября 2024, 15:00