"Звезды советского экрана": лучшие роли Андрея Файта

Март 1967 года. Отечественные кинолюбители с интересом изучают новый номер журнала "Советский экран". Обычно внимание зрителей привлекали портреты ведущих актеров и актрис с привлекательной или даже героической внешностью. Однако в этот раз читателей заинтересовала статья под названием "Трудно играть злодеев", посвященная главному актеру советского кино, сыгравшему практически всех отрицательных персонажей – Андрею Файту.

Почему каждый раз, когда Файт ездил на "Мосфильм", то оказывался на Лубянке? По какой веской причине его не брали в концертные агитбригады во время войны? Кто не позволил ему сыграть Дзержинского? Как Файт стал партнером Любови Орловой? Чем закончился его конфликт с режиссером фильма "Волшебная лампа Алладина"? Почему от большой роли Файта в комедии "Бриллиантовая рука" осталось только пара кадров? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".