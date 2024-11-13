"Моя Москва": Сергей Барышев. Часть 1

Сергей Барышев по наставлению родителей мог стать врачом или военным, но у него были свои планы на жизнь. Актер поехал из города Энгельса Саратовской области в Санкт-Петербург, а потом решил покорить Москву.

В этом выпуске на прогулке по району Котловка артист вспомнит, как соседи спасали его из передряги, признается, зачем он во второй раз женился на своей супруге и расскажет, какая она – его Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".