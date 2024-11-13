Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 07:10

Культура

"Моя Москва": Сергей Барышев. Часть 1

"Моя Москва": Сергей Барышев. Часть 1

Новости мира: 11 рабочих пострадали в результате сильного взрыва в промзоне в США

Новости часа: москвичи решили 900 тысяч вопросов через платформу "Электронный дом"

Первый сезон литературной премии Константина Кедрова завершился в Москве

Новости часа: 900 тысяч вопросов решили москвичи благодаря платформе "Электронный дом"

Новости мира: полиция раскрыла сеть по изготовлению и продаже подделок в Италии

"Интервью": Александр Петров – о своем поэтическом спектакле

Новости часа: семь домов приведут в порядок до конца года в рамках программы реновации

Москвичи могут бесплатно посетить ряд музеев до 17 ноября

Актер Александр Петров рассказал, на какой серьезный разговор его вызвала кассир магазина

Сергей Барышев по наставлению родителей мог стать врачом или военным, но у него были свои планы на жизнь. Актер поехал из города Энгельса Саратовской области в Санкт-Петербург, а потом решил покорить Москву.

В этом выпуске на прогулке по району Котловка артист вспомнит, как соседи спасали его из передряги, признается, зачем он во второй раз женился на своей супруге и расскажет, какая она – его Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика