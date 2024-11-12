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12 ноября, 07:15

Культура

"Моя Москва": Дмитрий Орлов. Часть 2

"Моя Москва": Дмитрий Орлов. Часть 2

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"Приводите хулиганов к нам!" – эти слова из утренней телевизионной передачи фактически определили судьбу актера Дмитрия Орлова. В его жизни появились театральная студия и уникальная школа эстетического воспитания в Пресненском районе.

В этом выпуске на прогулке по переулкам актер признается, почему ему разрешали спать во время уроков, как он прогуливал занятия в доме Станиславского, а также раскроет тайну директорского кабинета и расскажет, какая она – его Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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