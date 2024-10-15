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15 октября, 16:45

Культура

"Сити": какие картины Константина Коровина представлены в Третьяковской галерее

"Сити": какие картины Константина Коровина представлены в Третьяковской галерее

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В Третьяковской галереи представлены картины Константина Коровина, известного русского художника-импрессиониста. На экспозиции в Лаврушинском переулке можно увидеть его ранние произведения, такие как "В лодке" и "У балкона. Леонора и Ампара". Коровин отличается от французских импрессионистов тем, что для него важен сюжет и реалистичное изображение, а не только игра света и тени.

Во время поездки в Испанию для оформления оперы Саввы Мамонтова он был вдохновлен местной культурой и традициями. Картина Коровина "Париж ночью. Итальянский бульвар", по словам автора, передает атмосферу ночного города и романтическое настроение. 

Подробнее – в программе "Сити".

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