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15 октября, 09:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 15 октября

Москвичам представили культурную программу на 15 октября

Выставка фотографий открылась в столичном парке "Горка"

Акция "Московская музейная неделя" стартовала в столице

Акция "Московская музейная неделя" началась в столице

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"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях недели

Стартовал прием заявок на участие в седьмом сезоне проекта "Музыка в метро"

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Москвичам представили культурную афишу на 14 октября

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время во вторник, 15 октября. В программу мероприятий вошли две выставки, кинопоказ и концерт.

Так, в Бахрушинском музее стартовала тематическая выставка "Маскарад", приуроченная к 210-летию Лермонтова, а Музей Булгакова открыл экспозицию под названием "Дом Пигита".

Кроме того, в "Москино Вымпел" пройдет показ художественного фильма "Печорин", а во Дворце гимнастики Ирины Винер состоится гала-концерт "Мы верим твердо в героев спорта". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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