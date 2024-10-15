15 октября, 09:00Культура
Москвичам представили культурную программу на 15 октября
Жителям столицы рассказали, как провести свободное время во вторник, 15 октября. В программу мероприятий вошли две выставки, кинопоказ и концерт.
Так, в Бахрушинском музее стартовала тематическая выставка "Маскарад", приуроченная к 210-летию Лермонтова, а Музей Булгакова открыл экспозицию под названием "Дом Пигита".
Кроме того, в "Москино Вымпел" пройдет показ художественного фильма "Печорин", а во Дворце гимнастики Ирины Винер состоится гала-концерт "Мы верим твердо в героев спорта". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.