Фильм "Руки вверх!" стал лидером кинопроката в России и СНГ

Фото: кадр из фильма "Руки Вверх!"; режиссер – Аскар Узабаев; производство – Yellow, Black and White

Российский фильм "Руки вверх!" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав за минувшие выходные 225,7 миллиона рублей, следует из данных на портале Kinobusiness.

Сюжет ленты строится вокруг солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова. В ленте рассказывается, как из провинциального мальчика он стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.

Главные роли сыграли такие артисты, как Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Екатерина Климова, Виктория Полторак, а также Михаил Полицеймако и другие.

В свою очередь, второе место занял франко-бельгийский фильм "Граф Монте-Кристо". В аналогичный промежуток времени он собрал 74,7 миллиона рублей. Действующим лицом ленты стал Эдмон Дантес, которого арестовали в день своей свадьбы по ложному обвинению. После 14 лет в тюрьме Замка Иф он устроил побег.

Третью строчку рейтинга заняла американская картина "Ужасающий 3", собрав 67,5 миллиона. Хоррор рассказывает о клоуне-маньяке Арте, который решил расправиться с жителями округа Майлз.

Между тем фанаты негативно отозвались о сиквеле "Джокера", который вышел в мировой прокат в октябре. Ряд критиков назвал новую часть истории о злодее из вселенной Бэтмена худшей экранизацией комиксов.

По официальным данным, за первый уик-энд лента с бюджетом в 200 миллионов долларов собрала в США около 40 при прогнозе минимум в 70. Зрители в Сети предположили, что сиквел не удался из-за жанра, так как режиссер Тодд Филлипс решил превратить историю в мюзикл. Но в то же время критики подчеркнули, что все музыкальные номера были блеклыми и незапоминающимися.

В свою очередь, блогер Евгений Баженов (BadComedian) рассказал, что сиквел будет особенно тяжело смотреть фанатам первой части. По его мнению, фильм уничтожает все достижения предшественника и "плюет на оригинальный сценарий".