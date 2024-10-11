Блогер BadComedian: фанатам будет тяжело и опасно смотреть "Джокер 2"

Фото: jokermovie.net

Сиквел "Джокера" уничтожает все достижения первого фильма и оригинальный сценарий, однако это не худший фильм года, рассказал Москве 24 кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian.

"Фанатам первого фильма смотреть будет очень тяжело и опасно. Посмотреть надо все равно, но не в кинотеатре явно, не тратить свои деньги на это. Лучше какими-то другими способами оценить это", – сообщил блогер.

По словам критика, Тодд Филлипс, режиссер двух фильмов "Джокер", перечеркнул все, что создавал в первой части картины. По фанатам ударили решения добавить песни и танцевальные номера, считает Баженов.

"Это, конечно, не самый худший фильм года. Хуже есть Borderlands какой-нибудь. Но тем не менее, это плохое кино, которое плюет в людей, которым нравился оригинал", – подчеркнул блогер, выделив главную ошибку фильма.

Несмотря на то, что Баженову понравилась операторская работа, он не удивлен отрицательными оценками и плохими сборами фильма в прокате.

"Зачем это все сделано? Зачем это смотреть? И всецело впечатление, конечно, удручающее", – подытожил BadComedian.

Премьера второй части "Джокера" состоялась 4 сентября 2024 года на Венецианском кинофестивале. В прокат картина вышла месяц спустя. Съемки сиквела продолжались четыре месяца и завершились к апрелю 2023 года. События фильма развернулись в психиатрической лечебнице "Аркхем", куда Артура Флека поместили после событий первого "Джокера".

Ранее Тодд Филлипс сообщил, что не будет снимать сольный фильм о Харли Квинн. По его словам, оба фильма о Джокере существуют сами по себе, а история, которая выходит за их повествование, ему не интересна. Также Филлипс пока не проводит переговоры с выпускающей фильмы DC Studios о продолжении сотрудничества.