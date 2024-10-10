Движение транспорта перекроют в центре Москвы 13 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 14:45

Культура

Третья часть "Гладиатора" Ридли Скотта запущена в разработку

Фото: кадр из фильма "Гладиатор"; режиссер – Ридли Скотт; производство – Scott Free Productions Red Wagon Entertainment

Режиссер и продюсер Ридли Скотт приступил к работе над третьей частью фильма "Гладиатор", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Gamesradar.

"У меня на руках уже восемь страниц (сценария. – Прим. ред.). Можно сказать, что у меня есть начало очень хорошего пути, по которому мне предстоит пойти", – заявил продюсер.

В январе актер Пол Мескал, исполнивший главную роль в сиквеле "Гладиатора", опубликовал фотографию со Скоттом, тем самым объявив о завершении съемок второй части фильма. Вместе с ним в актерский состав вошли Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Конни Нильсен.

Сюжет новой части фильма будет развиваться спустя 25 лет после окончания истории в сиквеле. Премьера второй части запланирована на 22 ноября.

Ранее Скотт объяснил, что не стал приглашать Рассела Кроу в команду второй части "Гладиатора", потому что персонаж актера погиб в первой части. Кроме того, режиссер признался, что сценарий оказался настолько очевидным, что команде создателей фильма он даже казался простым. По словам Скотта, сюжет сиквела "все это время был под носом".

Читайте также


культуракино
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика