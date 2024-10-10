Третья часть "Гладиатора" Ридли Скотта запущена в разработку

Фото: кадр из фильма "Гладиатор"; режиссер – Ридли Скотт; производство – Scott Free Productions Red Wagon Entertainment

Режиссер и продюсер Ридли Скотт приступил к работе над третьей частью фильма "Гладиатор", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Gamesradar.

"У меня на руках уже восемь страниц (сценария. – Прим. ред.). Можно сказать, что у меня есть начало очень хорошего пути, по которому мне предстоит пойти", – заявил продюсер.

В январе актер Пол Мескал, исполнивший главную роль в сиквеле "Гладиатора", опубликовал фотографию со Скоттом, тем самым объявив о завершении съемок второй части фильма. Вместе с ним в актерский состав вошли Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Конни Нильсен.

Сюжет новой части фильма будет развиваться спустя 25 лет после окончания истории в сиквеле. Премьера второй части запланирована на 22 ноября.

Ранее Скотт объяснил, что не стал приглашать Рассела Кроу в команду второй части "Гладиатора", потому что персонаж актера погиб в первой части. Кроме того, режиссер признался, что сценарий оказался настолько очевидным, что команде создателей фильма он даже казался простым. По словам Скотта, сюжет сиквела "все это время был под носом".