Ридли Скотт заявил, что в "Гладиаторе-2" будет самая масштабная боевая сцена в его карьере

кадр из фильма "Гладиатор-2"; режиссер – Ридли Скотт; производство – MacDonald/Parkes Productions, Paramount Pictures, Red Wagon Films

Вторая часть фильма "Гладиатор" начнется с боевой сцены. Как отметил режиссер картины Ридли Скотт в интервью журналу Empire, это будет самая масштабной сцена, снятая в его карьере.

"Наверное, она больше, чем что-либо в "Наполеоне" (фильм 2023 года, снятый Скоттом. – Прим. ред.)", – подчеркнул режиссер.

Детали сцены не уточнялись, постановщик фильма также отметил важность технологий и искусственного интеллекта. С помощью них Скотт снял сцену с носорогом, который был полностью сгенерирован на компьютере во время пост-продакшена.

Главным героем фильма станет племянник Коммода, который был одним из главных героев первой части, Луций. Герой проживает с женой и ребенком в североафриканской провинции Нумидия, принадлежащей Риму. После взятия в плен Люция перевозят в столицу, где он вынужден сражаться на ринге за свою свободу. Мировая премьера запланирована на 22 ноября 2024 года.

Скотт начал съемки ленты после завершения работы над картиной о Наполеоне Бонапарте. Вышедший в 2000 году фильм "Гладиатор" Ридли Скотта побил кассовые рекорды и получил 48 различных наград, в том числе "Оскар" и "Золотой Глобус". За роль полководца Максимуса Рассел Кроу получил звание "Лучший актер". Также награды были присуждены в номинациях "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший дизайн костюмов".