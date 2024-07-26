26 июля, 16:43Культура
Marvel представила злодея нового фильма "Фантастическая четверка" на Comic Con
Фото: x.com/MarvelStudios
Американская студия Marvel представила злодея нового фильма "Фантастическая четверка" на выставке Comic Con – 2024. Большое шоу дронов сформировало образ Галактуса в небе, пишет Entertainment Weekly.
Президент Marvel Studios и главный креативный директор Marvel Кевин Файги посоветовал присутствующим подождать определенного времени, а затем посмотреть на небо над PetCo Park.
Как отмечает издание, большой фиолетовый злодей поднялся над бейсбольным стадионом San Diego Padre. Затем дроны собрались в логотип "Фантастической четверки", сопровождаемый фейерверком.
Роль злодея в предстоящем фильме исполнит Ральф Айнесон. Главными героями станут Педро Паскаль (Мистер Фантастика), Ванесса Кирби (Невидимая женщина), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Эбон Мосс-Бахрах (Существо).
Выход фильма запланирован на 2025 год.
Ранее киностудия Marvel представила финальный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха". В ролике Росомаха в исполнении Хью Джекмана, став напарником Дэдпула, к роли которого вернулся Райан Рейнольдс, встречается со своими старыми врагами.
Кроме того, режиссеры Джо и Энтони Руссо ведут переговоры о съемках двух новых частей "Мстителей". По информации инсайдера, обсуждение находится на ранней стадии.
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