Marvel представила злодея нового фильма "Фантастическая четверка" на Comic Con

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Американская студия Marvel представила злодея нового фильма "Фантастическая четверка" на выставке Comic Con – 2024. Большое шоу дронов сформировало образ Галактуса в небе, пишет Entertainment Weekly.

Президент Marvel Studios и главный креативный директор Marvel Кевин Файги посоветовал присутствующим подождать определенного времени, а затем посмотреть на небо над PetCo Park.

Как отмечает издание, большой фиолетовый злодей поднялся над бейсбольным стадионом San Diego Padre. Затем дроны собрались в логотип "Фантастической четверки", сопровождаемый фейерверком.

Роль злодея в предстоящем фильме исполнит Ральф Айнесон. Главными героями станут Педро Паскаль (Мистер Фантастика), Ванесса Кирби (Невидимая женщина), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Эбон Мосс-Бахрах (Существо).

Выход фильма запланирован на 2025 год.

Ранее киностудия Marvel представила финальный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха". В ролике Росомаха в исполнении Хью Джекмана, став напарником Дэдпула, к роли которого вернулся Райан Рейнольдс, встречается со своими старыми врагами.

Кроме того, режиссеры Джо и Энтони Руссо ведут переговоры о съемках двух новых частей "Мстителей". По информации инсайдера, обсуждение находится на ранней стадии.