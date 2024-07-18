THR: братья Руссо ведут переговоры о создании двух частей "Мстителей"

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Режиссеры Джо и Энтони Руссо ведут переговоры о съемках двух новых частей "Мстителей", сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдера.

По его данным, обсуждение находится на ранней стадии. На протяжении нескольких месяцев Marvel ищет режиссера для пятой и шестой кинокартин, чьи премьеры запланированы на май 2026 и 2027 годов.

Братья Руссо уже говорили о своей заинтересованности в проекте. Шон Леви (создатель фильма "Дэдпул и Росомаха". – Прим. ред.) также претендовал на пост режиссера новых "Мстителей".

Джо и Энтони Руссо сняли четыре кинокартины по вселенной MCU:



"Первый Мститель: Другая война";

"Первый Мститель: Противостояние";

"Мстители: Война бесконечности";

"Мстители: Финал".

Кассовые сборы фильмов составили порядка 6,7 миллиарда долларов.

В ноябре прошлого года режиссер Дестин Дэниел Креттон решил покинуть проект "Мстители. Династия Канга", чтобы сосредоточиться на других работах. По данным СМИ, Креттон продолжает сотрудничать с компанией и ведет переговоры по новым кинокартинам.

Фильмы "Мстители: Династия Канга" и "Мстители: Секретные войны" выйдут в прокат в США в 2025 году. Они станут завершающими шестой фазы кинематографической вселенной MCU.