THR: братья Руссо ведут переговоры о создании двух частей "Мстителей"

18 июля, 16:22Культура
Фото: AP Photo/Invision/Vianney Le Caer
Режиссеры Джо и Энтони Руссо ведут переговоры о съемках двух новых частей "Мстителей", сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдера.
По его данным, обсуждение находится на ранней стадии. На протяжении нескольких месяцев Marvel ищет режиссера для пятой и шестой кинокартин, чьи премьеры запланированы на май 2026 и 2027 годов.
Братья Руссо уже говорили о своей заинтересованности в проекте. Шон Леви (создатель фильма "Дэдпул и Росомаха". – Прим. ред.) также претендовал на пост режиссера новых "Мстителей".
Джо и Энтони Руссо сняли четыре кинокартины по вселенной MCU:
- "Первый Мститель: Другая война";
- "Первый Мститель: Противостояние";
- "Мстители: Война бесконечности";
- "Мстители: Финал".
Кассовые сборы фильмов составили порядка 6,7 миллиарда долларов.
В ноябре прошлого года режиссер Дестин Дэниел Креттон решил покинуть проект "Мстители. Династия Канга", чтобы сосредоточиться на других работах. По данным СМИ, Креттон продолжает сотрудничать с компанией и ведет переговоры по новым кинокартинам.
Фильмы "Мстители: Династия Канга" и "Мстители: Секретные войны" выйдут в прокат в США в 2025 году. Они станут завершающими шестой фазы кинематографической вселенной MCU.
Премьера фильма "Водитель-олигарх" состоялась в кинотеатре "Октябрь"