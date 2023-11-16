Режиссер Креттон отказался от участия в съемках следующей части "Мстителей"

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Режиссер Дестин Дэниел Креттон решил покинуть проект "Мстители. Династия Канга", чтобы сосредоточиться на других работах. Об этом сообщает Deadline.

При этом, по информации издания, Креттон вышел из проекта на дружеской ноте. Он продолжает сотрудничать с компанией и ведет переговоры по новым фильмам.

В настоящее время постановщик занимается сериалом "Чудо-человек" для Disney+, а также работает над сиквелом "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Фильмы "Мстители: Династия Канга" и "Мстители: Секретные войны" выйдут в прокат в США в 2025 году. Они станут завершающими шестой фазы кинематографической вселенной MCU.

Ранее в Сети появился тизер российского фильма "Лед-3". Режиссером выступил Юрий Хмельницкий. Третья часть фильма выйдет в прокате 14 февраля 2024 года.



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