Новый фильм Мишеля Гондри "Книга решений" выйдет в российский прокат

кадр из фильма "Книга решений"; режиссер – Мишель Гондри; производство – Canal+ [fr], Centre National du Cinéma, Ciné, Cinéaxe 4, Cinémage 17, Cofinova 18, Indéfilms 11, Partizan Films, Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Sacem

Новый фильм режиссера Мишеля Гондри "Книга решений" выйдет в российский прокат. Это его первая полнометражная картина за восемь лет, сообщает газета "Известия".

Гондри известен как автор фильмов "Вечное сияние чистого разума", "Пена дней", "Наука сна" и видеоклипов групп Radiohead, The White Stripes и певицы Björk.

Сам режиссер признался, что после того, как снял в 2004 году "Вечное сияние чистого разума", не мог найти сценарий подобного уровня. По словам Гондри, он не мог читать то, что ему предлагали, поэтому решил написать его сам.

"Поэтому я думаю, если и была какая-то эволюция, то ее нужно начинать оттуда, с того момента", – уточнил режиссер.

Гондри рассказал, что после 2004 года ощущал себя в режиссуре "вверх тормашками", испытывал страх перед кинопроизводством, боялся провалиться после успеха. "Книга решений" стала его первой полнометражной лентой после "Микроба и бензина", но постановщик не считает временной разрыв между ними долгим сроком.

Он напомнил, что есть режиссеры, снимающие по фильму в год, в три года. Объясняя восьмилетний перерыв в работе над полнометражками, Гондри упомянул коронавирус, а также отметил, что был занят созданием мультфильмов для дочери и сериала "Шучу" с Джимом Керри, а также написанием ряда сценариев.

В конце сентября в российский прокат вышел новый фильм американского режиссера Вуди Аллена "Великая ирония". По словам автора, картина снята в жанре "трагикомедийный триллер".

Также вышел дебютный трейлер фильма "Герой наших снов" с Николасом Кейджем. В России картину представят 15 февраля 2024 года.

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