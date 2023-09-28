Юбилейный фильм Вуди Аллена "Великая ирония" выходит в российский прокат

Фото: кадр из фильма "Великая ирония"; режиссер – Вуди Аллен; производство – Gravier Productions

Новый фильм американского режиссера Вуди Аллена "Великая ирония" выходит в российский прокат в четверг, 28 сентября. По словам автора, картина снята в жанре "трагикомедийный триллер".

Действие развернется в Париже. Фильм расскажет зрителям об истории Фанни, роль которой исполнила Лу де Лааж. Она успешна и независима, но несчастна в браке. В какой-то момент Фанни встречает своего старого одноклассника. Она решается на роман с писателем, влюбленным в нее с давних пор. Однако ревнивый муж (Мельвиль Пупо) начинает что-то подозревать, и Фанни оказывается в опасности.

Картина стала 50-й в карьере Аллена. Его предыдущий фильм "Фестиваль Рифкина" не обрел признания у публики, после чего возникли слухи об уходе режиссера из кинематографа. Однако вскоре Аллен объявил, что работает в Париже над новой, юбилейной картиной.

Помимо Пупо и де Лааж, в картине сыграли Эльза Зильберштейн, Нильс Шнайдер и Валери Лемерсье. Мировая премьера "Великой иронии" прошла 4 сентября в рамках внеконкурсной программы Венецианского фестиваля.

Ранее режиссер заявлял, что фильм был снят в стиле его триллера 2005 года "Матч поинт". Аллен также не раз предполагал, что картина может стать последней в его карьере.

"Сити": фильм "Великая ирония" выйдет в российский прокат 28 сентября